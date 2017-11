Svojci pogrešajo 16-letnega Filipa Juga iz Kasaz

Svojci od ponedeljka, 6. novembra, pogrešajo 26-letnega Filipa Juga iz Kasaz. Visok je 187 centimetrov, je vitke postave in ima rjave lase in rjave oči. Nazadnje, ko so ga videli, je imel oblečeno črno usnjeno jakno, sivo jopico s kapuco in hlače neznane barve. Obute je bil črne športne copate. Nosil je šolsko torbo temno rjave barve.