Pogrešana Breda Novak. (Foto: Policija)

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 43-letno Bredo Novak iz Kamnika.



Breda je visoka okoli 165 centimetrov, sivih daljših las, običajno spetih v čop, oblečena je v temnejša oblačila (hlače in črna vetrovka), obuta v črne nizke čevlje, s seboj ima temno moder nahrbtnik. Nazadnje so jo videli 24. maja na območju Kamnika.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo

na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik (01 830 31 80) ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.