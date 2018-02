Svojci pogrešajo Vido

Ste videli Vido Pušlar? (Foto: PU Nova Gorica)

V nedeljo popoldne, 11. februarja, je iz varovanega oddelka Doma za starejše Bor Vitadom v Črnem Vrhu nad Idrijo neznano kam odšla 82-letna Vida Pišlar.

Obuta je v lažje gležnjarje, oblečena v črne pajkice in lahek bel termo velur, brez pokrivala. Ima kratke kostanjeve lase. Nazadnje so jo videli v nedeljo okoli 17. ure na relaciji regionalne ceste Črni vrh–Godovič v bližini kraja Predgriže, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, ali ji nudili pomoč pri prevozu oziroma na kakršenkoli drug način, policija in svojci naprošajo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113, oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.