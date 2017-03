Test belega prahu iz izolske bolnišnice pokazal, da ni šlo za bioteroristične snovi

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so tudi klasični testi belega prahu, ki so ga v kuverti v ponedeljek prejeli v izolski bolnišnici, pokazal, da je "preiskovana snov negativna na specifične teste za dokaz potencialnih bioterorističnih agensov".

V Zdravstvenem domu (ZD) Izola je tamkajšnja ginekologinja v ponedeljek prejela kuverto, naslovljeno nanjo. Ko jo je odprla, se je iz nje vsul bel prah. Policisti in gasilci so nemudoma zavarovali kraj dogodka, dve osebi, sicer zaposleni v ZD Izola, sta do večera ostali v karanteni.

Pripadniki Specialne enote policije in gasilci so zavarovali vzorce, prah zasegli ter ga poslali v analizo na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljano. "Preliminarni rezultat (molekularna diagnostika antraksa) je bil negativen. Danes smo prejeli še rezultate klasičnih testov, ki so pokazali, da je preiskovana snov negativna na specifične teste za dokaz potencialnih bioterorističnih agensov," je povedala Anita Leskovec s PU Koper.