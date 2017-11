Tovornjak v osebno vozilo: voznik in potniki še pravočasno pobegnili iz avta

Zastoj, ki je nastal na cesti Velike Lašče - Ljubljana. (Foto: Tadej Marolt)

Okoli 5.45 ure zjutraj je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči na regionalni cesti iz Velikih Lašč proti Ljubljani, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili. Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da je 39-letni voznik vozil tovorno vozilo znamke MAN s priklopnikom po glavni cesti iz smeri Velikih Lašč proti Ljubljani. V naselju Rašica, kjer poteka vozišče v klanec navzgor, se je zaradi snežnih razmer na cestišču počasi premikal naprej. Za njim je pripeljal 47-letni voznik osebnega avtomobila znamke Citroen, ki ga je želel obvoziti, v tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 40-letni voznik vlečnega vozila znamke MB Actros s pripetim polpriklopnikom.

Kot so sporočili policisti, so voznik in potniki v osebnem vozilu pred trčenjem s tovornim vozilom izstopili iz vozila, zato k sreči poškodovanih ni bilo.

Zaradi odpravljanja posledic nesreče je bila popolna zapora ceste do 7.30 ure, obvoz pa je bil urejen skozi naselje Rašica. Policisti so voznikoma tovornih vozil in vozniku osebnega vozila izdali plačilne naloge.

Trenutno se razmere na cestah umirjajo, kljub temu vozite previdno in upoštevajte navodila pristojnih. Več pa na naslednji povezavi.