Tragedija na Krasu: 35-letnik naj bi brata in babico umoril s sekiro

V vasici Lukovec na Krasu se je v ponedeljek popoldne zgodila družinska tragedija, v kateri je 35-letni domačin umoril svojega brata in babico.

Po poročanju Primorskih novic naj bi moški zločin zagrešil s sekiro. Anita Leskovec s Policijske uprave Koper je dejala, da so bili policisti o zločinu obveščeni ob 16.36 in takoj odhiteli na kraj tragedije. Ugotovili so, da je domnevni storilec 35-letni domačin, ki je umoril svojega 31-letnega brata in 80-letno babico. Brata sta, kot še poročajo Primorske novice, živela pri babici.

Domnevni storilec je v pridržanju, policistom pa naj bi se predal sam. Kraj zločina sta poleg policistov, kriminalistov in forenzičnih tehnikov obiskali tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka.