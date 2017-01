Tragedija na severu Francije: družinska psa raztrgala malčico

Družinski rotvajler in terier pasme Jack Russell sta v četrtek napadla 14-mesečno deklico, ki se je dopoldan igrala na družinskem dvorišču. Zraven je bila tudi dekličina mamica, ki ji deklice ni uspelo rešiti. Ta je zaradi hudih ran in raztrganin umrla še pred prihodom reševalcev, poročajo francoski mediji.

V Franciji je rotvajler uvrščen v kategorijo najnevarnejših psov. (Foto: Thinkstock)

Rotvajler je v četrtek dopoldan nenadoma skočil na malčico in jo večkrat ugriznil v glavo. Napadu se je nato pridružil še drugi družinski pes pasme Jack Russell, je potrdil predstavnik tamkajšnje policije. "Dekličina mati ni mogla storiti ničesar, saj je bil napad izjemno nasilen," je dodal.

Rotvajler je po napadu zbežal, a so ga izsledili lovci in ga usmrtili. Evtanazija pa čaka tudi terierja.

Družina imela dovoljenje za rotvajlerja

Zaradi podobnih napadov, ki so se dogajali v preteklosti, je Francija leta 2008 sprejela zakonodajo, ki opredeljuje, kateri so nevarni psi in kakšna pravila veljajo, če želiš katerega od nevarnih psov imeti doma. Med nevarnimi pasmami je tudi rotvajler, policija pa je sporočila, da je imela nesrečna družina vsa dovoljenja za rotvajlerja, kar pomeni, da je bil pes šolan, prav tako je moral poseben tečaj opraviti lastnik psa.