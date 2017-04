Tragedija v Podčetrtku: mrtva oče in sin

Sinoči so bili celjski policisti obveščeni o tragičnem dogodku v Podčetrtku, a so za zdaj s pojasnili zelo skopi.

Kot je znano, so v stanovanjski hiši našli dve moški trupli – gre za 50-letnega očeta in 13-letnega sina, ki je po besedah policije umrl nasilne smrti.

Na Policijski upravi Celje so danes pojasnili, da so kriminalisti zjutraj končali ogled kraja dogodka, pri tem sta bili navzoči tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, odrejena pa je bila sodna obdukcija.

Več bodo možje v modrem povedali na izjavi za javnost na začetku popoldneva.