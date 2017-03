Traktor pokopal traktorista

V Št. Janžu nad Radljami ob Dravi se je popoldne na traktorista prevrnil traktor, ki je poškodobam podlegel na kraju nesreče, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

V nesreči so posredovali reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroške in prostovoljni gasilci iz Radelj ob Dravi. Ti so ponesrečenca izvlekli izpod traktorja, poskrbeli za požarno varnost, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in traktor postavili na kolesa.