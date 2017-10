FOTO: Madžarski tovornjak zaviral, romunski se trčenju ni mogel izogniti

Sinoči sta malo pred izvozom Domžale na štajerski avtocesti trčila dva tovornjaka - vlačilca.

Policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik tovornega vozila znamke Iveco, madžarskih registrskih oznak vozil po prehitevalnem pasu v smeri Domžal. Po daljšem prehitevanju je z vozilom naenkrat zapeljal v desno pred tovorno vozilo znamke Scania s pripetim priklopnim vozilom, romunskih registrskih oznak. Takrat se je kolona vozil na desnem prometnem pasu začela ustavljati oziroma zmanjševati hitrost zaradi zgostitve prometa, nenadoma je zavrl tudi 43-letnik, 32-letni voznik Scanie pa je posledično trčil vanj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Romunski tovornjak je prevažal amonijev nitrogen, in sicer kar 17.000 litrov v 17 kontejnerjih. Ob trčenju se je en kontejner malo poškodoval in spojina je kapljala na cesto, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Intervencijo so vodili poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, sodelovali so še poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana. Na kraj so prispeli s kontejnerjem in prečrpali vso tekočino, okoli 1000 litrov, in ga naložili na tovornjak.

Ker je bil vlačilec močno poškodovan in nevozen so ga z drugim vlačilcem, s tovorom vred odvlekli na deponijo Ljubljana Rudnik. Gasilci so posuli in počistili razlite tekočine iz motorja vozila.

Okoli 20 litrov razlite spojine, ki se uporablja kot sestavina za gnojila, so posuli, počistili in sprali z vodo.

Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta na tem odseku zaprta, promet pa je potekal po vzporedni regionalni cesti. V prometni nesreči ni bilo telesno poškodovanih. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.