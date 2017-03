Trem nasilnežem prepovedali približevanje svojim partnerkam

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali kar tri primere nasilja v družini. Kot je zapisal Bojan Kos s PU Kranj,je šlo v vseh treh primerih za nasilje, ki se je dogajalo za zaprtimi vrati, v vseh treh primerih je šlo tudi za dolgotrajno nasilje. Žrtvam je očitno prekipelo in so se odločile za prijavo. Policisti sicer vse tri zadeve še preiskujejo. V tem času pa so vsem trem nasilnižeme izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam.



Nasilje je nesprejemljivo, zanj pa so odgovorni

izključno tisti, ki ga povzročajo, opozarjajo na policiji in pozivajo žrtve, naj pomoč poiščejo takoj. Na tan način lahko namreč preprečijo hujša dejanja ter tudi posledice.

Nasilje v družini je, če kdo v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, mu grozi s smrtjo, preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga sili k delu ali opuščanju dela ali ga na kakršen koli način spravlja v podrejen položaj.