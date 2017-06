Trije moški pridržani po bombnem preplahu na letu iz Ljubljane v London

Pilota sta se odločila, da prekineta pot in pristaneta v Kölnu po tem, ko sta potnika osebju prijavila sumljiv pogovor dveh moških, v katerem naj bi uporabila besedi "bomba" in "eksploziv". Policija ni podala nobenih informacij o identiteti pridržanih oseb.

Moške so zaslišali zaradi "suma načrtovanja resnega ogrožujočega nasilja proti državi", so sporočili iz policije.

Po pristanku so 151 potnikov skozi zasilni izhod evakuirali z letala, policija pa je preiskala letalo in zaslišala vse potnike. Bolj podrobno so zaslišali potnika, ki sta prijavila sumljiv pogovor, in moška, ki naj bi omenjala "bombo". Zvezna policija je na letalu našla nahrbtnik, ki naj bi pripadal enemu od moških. Zunaj letala so ga preventivno razstrelili. Policija ni podala nobenih informacij o vsebini nahrbtnika.

Potnike nastanili v hotelu, danes naj bi nadaljevali pot

Nek potnik je za Sky News dejal, da so potnikom sprva dejali, da bodo let preusmerili iz "operativnih razlogov". Ko so pristali, pa so videli veliko policije, ki je letalo pospremila na odročni del letališča. "Sporočili so nam, da se bo policija vkrcala zaradi varnostne situacije," je dejal. Ko se je policija vkrcala, so odšli v zadnji del potniške kabine in odpeljali dva moška in še dva potnika. "Moška so zunaj zaslišali, nato pa ju vklenili v lisice in odpeljali. Policija pa nam je naročila, da moralo hitro zapustiti letalo, tako da smo uporabili zasilne tobogane," je še pojasnil neimenovani potnik.

Med potniki ni bilo panike, vsakega je policija na kratko zaslišala in jim dejala, da jih bodo nastanili v hotelu. Toda potnik je dejal, da so sobe dobili šele ob treh ponoči. Danes zjutraj pa naj bi odleteli naprej proti Londonu.

Z EasyJeta so sporočili, da je pilot pristal iz "previdnosti, da bi zagotovil dodatne varnostne preglede v Kölnu". Dodali so, da nameravajo let nadaljevati zjutraj ter da so vsem potnikom zagotovili hotelsko nastanitev in okrepčilo. "Zahvaljujemo se potnikom za razumevanje. Varnost potnikov in osebja je naša največja prioriteta," so še dodali.

Zaradi preiskave je bilo letališče v Kölnu zaprto od 18.30. do 00.30. ure, kar je vplivalo tudi na letalski promet na tem letališču. Skupno 17 dohodnih letov so morali preusmeriti na druga letališča, 20 letov je imelo znatno zamudo, dva leta pa so preklicali, so zapisali na letališču Köln Bonn.