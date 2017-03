Trije nasilneži so se znesli nad partnericami, posredovala je policija

Brežiški policisti so morali konec tedna kar trikrat posredovati zaradi nasilja v družini.

Prepoved približevanja so izrekli 26-letniku, ki je tako hudo pretepel zunajzakonsko partnerico, da je morala poiskati zdravniško pomoč.

Zaradi nasilja v družini so v soboto popoldne posredovali tudi policisti Policijske postaje Krško. 34-letni nasilnež, ki že dlje časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerico, je ob prisotnosti otrok razbijal inventar in grozil. Policisti so zaščitili žrtve, osumljencu odvzeli prostost in mu izrekli prepoved približevanja.

V soboto popoldne je prav tako v okolici Krškega 50-letni nasilnež pretepel partnerico in jo poškodoval. Žrtev so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izrekli mu bodo prepoved približevanja žrtvi in ga ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.