Triletnica med pohodom na noč čarovnic med sladkarijami dobila še paket heroina

Paket heroina, ki so ga našli med sladkarijami. (Foto: ENEX)

Odkritje je šokiralo celotno skupnost Oak Hilla. Mati, ki je odkrila paket heroina med sladkarijami svoje triletnice, je takoj poklicala policijo, ki je drogo zasegla in sprožila preiskavo. Analiza v laboratoriju je potrdila, da gre za heroin, poroča lokalna ameriška televizija 59NEws.

V mestu Oak Hill tradicionalno na noč čarovnic pripravijo veliko zabavo na osrednjem trgu, otroci in njihovi starši pa se podajo od vrat od vrat, kjer zbirajo različne sladkarije. Vsako leto je na dogodku prisotno veliko policistov, ki skrbijo, da vse poteka varno, zato so prebivalci tega mirnega mesta močno presenečeni, da je lahko nekdo majhnemu otroku med sladkarije potisnil še paket heroina. Policija namreč dvomi, da bi se to zgodilo po nesreči.