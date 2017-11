FOTO: Trojica bi lahko zaslužila več kot tri milijone evrov, a so jih policisti ujeli 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so sredi minulega tedna na podlagi sodne odredbe na območju policijske postaje Slovenska Bistrica opravili hišno preiskavo večjega gospodarskega poslopja. Trem državljanom Srbije, starim 26, 27 in 61 let, ki so na 900 kvadratnih metrih gojili 1781 sadik konoplje, so odvzeli prostost.

Po pojasnilih vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde bi lahko osumljeni iz ene rastline pridelali vsaj 200 gramov kvalitetnih vršičkov prepovedane droge; iz takšnega nasada bi torej lahko skupno pridelali vsaj 356 kilogramov konoplje. S kontinuirano proizvodnjo bi to v enem letu lahko ponovil tri do štiri krat. Če bi omenjenih 356 kilogramov konoplje na črnem trgu prodali na ''debelo'', bi ''zagotovo zaslužili vsaj 1.780.000 evrov'', ''na drobno'' pa bi bil zaslužek še večji, ''saj en gram na ta način pridelane prepovedane droge na črnem trgu stane deset evrov in tako bi lahko zaslužili 3.560.000 evrov,'' so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Kriminalisti niso zasegli le sadik, ampak tudi večjo količino prepovedane droge, med drugim tudi 57 paketov hidroponično gojene rastline konoplje - skunka, bruto teže 27 kilogramov, denar, večjo količino ostalih pripomočkov za proizvodnjo le-te (sijalke, dušilke, filtri, ipd, …). Ob uspešni prodaji na črnem trgu bi iz 27 kilogramov v Sloveniji pridobili vsaj 150.700 evrov.

Osumljenim Srbom so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih. Preiskovalni sodnik je zoper njih odredil sodno pridržanje, so še sporočili iz mariborske policijske uprave. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let.