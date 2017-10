V Mariboru prejeli pošiljko s sumljivim belim prahom, v karanteni 70 zaposlenih, delovni procest obstal

V četrtek nekaj pred 22. uro so v osrednji logistični center Pošte Slovenije na Zagrebški cesti v Mariboru prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom.

Gasilci so zgradbo zavarovali in pregledali gasilci, osebe, ki so bile v stiku s paketom, pa so zadržali v karanteni.

Po poročanju novinarke oddaje 24UR Danice Ksele, so karanteno odredili za okoli 70 zaposlenih, od tega so deset zaposlenih, ki so bili v neposrednem stiku s pošiljko, namestili v poseben prostor.

Ves delovni proces je tako za več ur zastal. Delo je bilo prekinjeno, pošta ni obratovala, zastal je tudi ves proces prevzema pošte od drug. Po podatkih Ksele je tako med 10 in 15 tovornjakov več ur čakalo na prevzem pošiljk. Gre namreč za osrednji logistični center Pošte Slovenije, kamor prihaja vsa pošta, namenjena v Slovenijo.

Pristojni so zaradi suma na prisotnost antraksa po podatkih Ksele na opravili tudi analizo sumljive snovi. Ta je pokazala negativen rezultat, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS.

Pošiljko z belim prahom so včeraj s hitro pošto dostavili tudi moškemu v Gornji Bistrici. Na kraj dogodka so prišli bombni tehniki specialne enote policije, ki so ugotovili, da bel prah ni antraks. Ženska, ki je bila v stiku s pošiljko, je morala tudi v karanteno, a so jo zvečer, ko so prejeli informacijo, da snov ni nevarna, prekinili.

Ali sta dogodka povezana, še ni znano.