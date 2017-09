Tujca na vrtu v Sevnici posadila več kot 240 sadik konoplje

Policisti so včeraj na območju Sevnice zasegli večjo količno prepovedane droge, so sporočilu s PU Novo mesto. Po odredbi sodišča zaradi suma kaznivega dejanja so v jutranjih urah opravili hišno preiskavo in izkazalo se je, da so sumi upravičeni.

Tujca sta drogo gojila na vrtu. (Foto: PU Novo mesto)

V stanovanjski hiši, v kateri neprijavljena živita 42-letna državljanka Nemčije in 42-letni državljan Avstrije, so zasegli 247 sadik konoplje in posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge. Na vrtu v okolici hiše so našli nasad do 60 cm visoke konoplje.

Zasegli so 247 sadik. (Foto: PU Novo mesto)

Najdeno drogo so zasegli, osumljenca pa pridržali. Osumljenca bo zaslišal preiskovalni sodnik, zoper njiju bo vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.