Tujec se je izdajal za Pakistanca, a postopek je kmalu pokazal, da ima ponarejene dokumente

V soboto, 15. aprila, okoli 16. ure so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor na avtocesti izven naselja Šentilj v Slovenskih Goricah ustavili in kontrolirali avtobus slovaškega prevoznika, ki vozi na redni avtobusni liniji Benetke–Dunaj.

Med potniki je bil tudi tujec, ki se je izkazal s pakistanskim potnim listom, v katerem je imel nalepljeno bivalno dovoljenje Grčije, in z grškim vozniškim dovoljenjem. Pri pregledu listin so policisti ugotovili, da sta tako potni list kot vozniško dovoljenje ponarejena, bivalno dovoljenje Grčije pa je bilo pristno.

A preverjanje številke bivalnega dovoljenja v schengenskem informacijskem sistemu je pokazalo, da je bil obrazec s to številko leta 2013 v Grčiji ukraden in potem neupravičeno izpolnjen.

Zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin so neznancu, ki se je v postopku izdajal za državljana Pakistana, odvzeli prostost in ga pridržali, ponarejene listine so zasegli. Policisti so njegovo identiteto poskušali ugotoviti tudi s preverjanjem v tujino, a neuspešno.

V ponedeljek, 17. aprila, so utemeljeno osumljenega neznanega tujca privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanj odredil sodno pridržanje.

Že v soboto so slovenske oblasti italijanskim varnostnim organom posredovale neformalno najavo za vračanje osumljenca, ki bo izvedena po zaključku kazenskega postopka oziroma po morebitni prestani zaporni kazni. Takrat bo s tujcem (ko bo znana njegova prava identiteta) izveden tudi ustrezen prekrškovni postopek skladno z določili zakona o prekrških, zaradi kršitve 1. točke, I. odstavka 143. člena zakona o tujcih, saj je tujec v Slovenijo vstopil na notranji meji brez veljavne potne listine.