Ugrabljen in trpinčen zgolj zaradi nekaj evrov dolga

27-letnik se je uspel ugrabiteljem izmuzniti. (Foto: iStock)

Sinoči, nekaj pred 23. uro, so se policisti odzvali na klice na interventno številko policije 113, da so neznanci v Mrčnih selih v okolici Krškega na silo odpeljali neznano kam 27-letnika. Aktivirane so bile policijske sile iz Krškega in okolice. Nekaj po polnoči so 27-letnika našli lažje poškodovanega v enem od stanovanj v bloku v Krškem in ga odpeljali v zdravniško oskrbo.

Policisti so ugotovili, da so štirje osumljenci (stari od 19 do 28 let) na silo odpeljali 27-letnika, mu grozili in se nad njim fizično znašali, a se jim je uspel izmuzniti.



Okoliščine primera policisti in kriminalisti še preiskujejo, posredi pa naj bi bilo dolžniško upniško razmerje, in sicer zgolj v višini nekaj evrov, navajajo na PU Novo mesto. Trije osumljenci kaznivega dejanja nasilništva in ugrabitve so še v policijskem pridržanju. Vsi vpleteni so že bili obravnavani za različna kazniva dejanja in prekrške.