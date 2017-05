Ujeli 16-letnika, ki je v Ilirski BIstrici poškodoval pnevmatike na 41 osebnih vozilih

(Foto: Thinkstock)

Policisti so uspešno preiskali dogodek, ki se je zgodil v noči s 25. na 26. februar. Takrat je neznani storilec poškodoval večje število pnevmatik na 41 osebnih vozilih v Ilirski Bistrici.

Kot so sporočili s policije, so policisti so pri ogledu kraja kaznivega dejanja našli sledi krvi, ki so jih poslali v DNK analizo. Rezultati analize so jih zdaj pripeljali na sled 16-letnika iz okolice Ilirske BIstrice. Biološke sledi na kraju naj bi bile namreč prav njegove, zato ga čaka kazenska ovadba.