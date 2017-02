Ukradel in zažgal avtomobil Zdravstvenega doma Kamnik, direktor zaradi vandalizma pretresen: To se ni zgodilo prvič

Težko je razumeti, zakaj se je v noči na minulo nedeljo nekdo spravil na vozilo Zdravstvenega doma Kamnik. Čeprav ni šlo za reševalno vozilo, temveč je ukradeni avtomobil, ki so ga kasneje našli zažganega v bližini vasi Palovče, uporabljala tehnično-vzdrževalna služba, je vodstvo kamniškega zdravstvenega doma zaradi incidenta zaskrbljeno.

Avto so našli v bližini vasi Palovče. (Foto: ZD Kamnik)

"Avtomobil smo uporabljali za prevoz materiala in je bilo edino tovrstno naše vozilo. Z njim smo opravljali ves transport, ki ga zahteva vzdrževalna služba, nismo pa z njim prevažali oseb," nam je povedal direktor ZD Kamnik dr. Sašo Rebolj. "Škodo ocenjujemo na približno 10.000 evrov," je še dodal.

Vodstvo ZD Kamnik je zaradi dogodka pretreseno. "Predvsem zato, ker v njem ne najdemo nobenega motiva in ker v vozilu ni bilo popolnoma nobenih predmetov ali opreme, tudi ni moglo predstavljati za storilca nobene premoženjske koristi. Kolikor je bilo razvidno na kraju dogodka, tudi ne izgleda, da bi bili z vozila odtujeni avtomobilski deli," nam je povedal dr. Rebolj.

Dogodek so obravnavali tudi policisti. Nataša Pučko s Policijske uprave Ljubljana nam je sporočila, da so bili v nedeljo nekaj po 8. uri zjutraj obveščeni "o vozilu na cesti proti Palovčam, ki je v celoti pogorelo". Kamniški policisti so ugotovili, da je za zdaj še neznani storilec v nedeljo, nekaj po polnoči, izpred vhoda zdravstvene ustanove ukradel vozilo in se odpeljal do kraja, kjer je bilo vozilo najdeno, ter ga zažgal. "Policisti s preiskavo okoliščin kaznivega dejanja še nadaljujejo, zato vam podrobnejših informacij ne moremo posredovati," je dejala Pučkova.

Motiva za požig še niso našli. (Foto: ZD Kamnik)

Avto ukradel, da je z njim izvedel neko drugo kaznivo dejanje?



To sicer ni prva škoda, povzročena delavcem kamniškega zdravstvenega doma. "A v ostalih primerih je šlo pretežno za tatvine registrskih tablic z vozil patronažne službe, v enem primeru za tatvino koles vozila," nam je povedal dr. Rebolj.

Kaj bi bil motiv za nekaj, kar izgleda kot vandalizem, ne vedo. "Sicer nimamo občutka, da bi bilo dejanje uperjeno neposredno proti Zdravstvenemu domu Kamnik, saj pritožb in konfliktov skorajda ne beležimo in ne poznamo nobenih motivov za morebitno maščevanje," meni direktor ZD Kamnik, ki se sprašuje, ali storilec vozila nemara ni potreboval za izvršitev kakšnega drugega, s tem nepovezanega kaznivega dejanja.