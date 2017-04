Umrla 78-letna voznica

S PU Maribor so sporočili, da se je okoli dveh na lokalni cesti Gorišnica - Zagojiči, blizu starega igrišča v Gorišnici, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Policiste so obvestili, da je bilo v nesreči udeleženo eno vozilo, v njem pa je bila ukleščena voznica. Na kraj so se odpravili gasilci, reševalci in policisti. Dežurna zdravnica iz ZD Ptuj je ugotovila, da je 78-letna voznica osebnega avtomobila v prometni nesreči umrla. V vozilu je bila sama.

Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče.