Uslužbenca najprej udarili, nato so začeli polniti vrečo

V ponedeljek, nekaj pred deveto uro zvečer, so trije neznanci oropali kiosk na Šmartinski cesti v Ljubljani, so sporočili s PU Ljubljana.

Eden od storilcev je stopil so zaposlenega, ga udaril ter mu zagrozil s predmetom, podobnim pištoli, druga dva pa sta v vreče spravila večjo količino cigaret, loterijske srečke, vinjete in menjalni denar iz blagajne. Povzročili so za nekaj tisoč evrov škode.

Po ropu so zbežali z avtomobilom sive barve.

Uslužbenec je utrpel lahke telesne poškodbe, saj ima pod očesom vidno podplutbo, vendar zdravniške pomoči ni iskal, so še dodali na policiji.

Posredovali so tudi opis storilcev:

1. moški: visok med 175 in 180 cm, močnejše postave, nosil je črno bundo, črno trenirko s kapuco, črne športne copate in črne rokavice v rokah je imel predmet podoben pištoli, maske ni nosil.



2. moški: visok okoli 180 cm, suhe postave, imel je črno jopo in svetle kavbojke, nosil je črno masko z izrezom za oči, rokavic ni imel.



3. moški: visok okoli 175 cm, srednje postave, nosil je črno jopo, črno trenirko, črne copate in črne rokavice, imel je tudi črno masko z izrezom za oči.