Usoda Prekmurskega doma kot simbol težav 'kraja treh src'

Požar, ki je v parku v Radencih skoraj popolnoma uničil Prekmurski dom, kjer je nekoč domovala gostinska šola, je privlekel na plan denacionalizacijske tegobe in kopico vprašanj. Zakaj natančno je zagorelo, še ugotavljajo, škodo pa je zaradi muzejske vrednosti objekta, ki sicer ni bil v uporabi, težko ocenjevati.

FOTO: Facebook/PGD Gornja Radgona

"Glede na to, da je stavba v denacionalizacijskem postopku, je težko napovedovati njeno usodo. Nihče je ne more porušiti, po drugi strani pa tudi ne obnoviti. Je pa ostrešje popolnoma uničeno, in če ne bo objekt kmalu popolnoma obnovljen, bo propadel," nam je pojasnil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona Rajko Lipič. Objekt, sicer muzejske vrednosti, ni bil v uporabi Pri gašenju je sodelovalo skoraj 100 gasilcev iz sedmih društev. "Intervencija je v glavnem potekala do desetih zvečer, potem so se stvari umirile," pojasnjuje Lipič in dodaja, da še dežurajo, da ne bi bilo vnovičnih izbruhov. Podatka o vzroku požara pa še nimajo. "Škodo je za zdaj težko ocenjevati, ker je objekt muzejske vrednosti," dodaja Lipič, ki še pravi, da objekt ni bil v uporabi. To pa ni bil prvi požar v radenskem parku z okolico. "V bližnji preteklosti je gorel Radgonski dom, ki ni pogorel, požar jim je uspelo pogasiti," je še povedal poveljnik PGD Gornja Radgona.

Pri gašenju je sodelovalo skoraj 100 gasilcev iz sedmih društev. FOTO: Facebook/PGD Gornja Radgona

Iz Policijske uprave Murska Sobota so nam sporočili, da so policisti trenutno na ogledu pogorišča, več informacij o požaru pa bo znanih čez dan. Radgonski gasilci hvaležni občini za nabavo primerne opreme Požar pa je izpostavil tudi nekaj pozitivnega. Gasilci iz PGD Gornja Radgona so na svoji Facebookovi strani objavili sporočilo, v katerem so se zahvalili občini, ki je pred časom uslišala njihovo prošnjo za nabavo košare in grabeža za tehnično vozilo.