V Celju zapornik ukradel vozilo policistoma, ki sta pomagala v prometni nesreči

Policista Postaje prometne policije Celje sta sinoči okoli 22. ure prišla na kraj prometne nesreče na Mariborski cesti v Celju, v kateri je voznik osebnega vozila trčil v kolesarja, so sporočili s Policijske uprave Celje. Ko sta prišla na kraj nesreče, sta vozilo s prižganimi modrimi lučmi parkirala v neposredni bližini gostinskega lokala.

Medtem, ko sta opravljala razgovor s poškodovanim kolesarjem, je iz gostinskega lokala pritekel 40-letni moški, ki je trenutno na prestajanju zaporne kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor in je bil čez vikend na izhodu. Sedel je v vozilo policije in se odpeljal v smeri proti centru mesta.

Policista stisnil med vrata in bok vozila

Po par sto metrih vožnje, ko je pripeljal do križišča z Vrunčevo ulico, ga je ustavila patrulja Policijske postaje Celje, ki mu je pripeljala nasproti. Ko je policist izstopal iz službenega vozila, je 40-letni voznik zapeljal proti policistu, trčil v službeno vozilo in ga poškodoval po prednjem levem vzvratnem ogledalu, policista pa stisnil med vrata in bok vozila. Policist se je nato uspel izmuzniti in stopiti do voznika ter mu odvzeti prostost.

Osumljenega, ki je bil pod vplivom alkohola, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj odvzem motornega vozila in preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.