FOTO: Gasilci v Dolencih preprečili tragedijo, pet otrok in njihovo mamo pa odpeljali v bolnišnico

Murskosoboški policisti so bili ob 1.33 obveščeni o dimniškem požaru v naselju Dolenci v občini Šalovci. Gasilce je poklicala ženska, ki se je ponoči zbudila in zavohala dim, so sporočili.

Kot je za 24ur.com pojasnil poveljnik Gasilske zveze Šalovci Jože Šömenek, je posredovalo pet gasilcev, ki so pogasili začetno tlenje in odprli leseno steno, s tem pa preprečili najhujše.

Gre namreč za starejšo, obnovljeno hišo z lončeno pečjo, v kateri se je v zadnjem času zaradi nizkih temperatur močno kurilo, poroča Vestnik.si. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci PGD Dolenci tudi prezračili prostore in s termovizijsko kamero pregledali območje požara.

V bolnišnico odpeljali pet otrok in mamo

V hiši se je v zadnjem času zaradi nizkih temperatur močno kurilo. (Foto: Vestnik.si)

Gasilci so pred ognjem in nizkimi temperaturami v sosednjo stavbo umaknili pet otrok, starih približno od dve do osem let, ki so bili v hiši na počitnicah z mamo, zaradi bruhanja in glavobola, ki sta bila posledica vdihavanja dima, pa so tako njih kot mamo odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Tam so ugotovili, da so vse osebe utrpele lahke telesne poškodbe oz. blažjo zastrupitev z dimom, so še zapisali policisti.

Tuja krivda je izključena. Materialne škode pa je za okrog 5000 evrov.

V Soteski zagorela zidanica

V četrtek ob 18.34 pa so v naselju Soteska v občini Dolenjske Toplice gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na podstrešno stanovanje in ostrešje hiše. Gasilci GRC Novo mesto ter PGD Dolenjske Toplice, Soteska, Podturn in Dobindol so požar pogasili, s termovizijsko kamero preverili žarišča, iznesli ožgane predmete iz stanovanja in izvajali požarno stražo.

Kljub hitri intervenciji sta podstrešno stanovanje in streha popolnoma uničena. Na kraju so bili tudi policisti in delavec Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice o požaru zidanice obveščeni nekaj po 18. uri. V požaru je zgorelo ostrešje zidanice, po oceni lastnika je škode za okoli 35.000 evrov. Okoliščine požara policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa naj bi zaradi pregretja zagorelo ob dimniku peči na drva.