Gasilci v Rakitnici reševali gorečo hišo, a zaradi velike količine snega so se le s težavo prebili do hidranta za vodo

Ob 0.28 je zagorelo gospodarsko poslopje v naselju Rakitnica v občini Ribnica, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Do požara je prišlo v kurilnici na sistemu za ogrevanje z žagovino. Zaradi tehnične napake je ogenj prešel na zalogovnik. Ogenj se je razširil na celotno ostrešje objekta velikosti 10 x 15 metrov in do prihoda gasilcev je zgorelo že celotno ostrešje objekta.

Pri gašenju in odstranjevanju posledic so sodelovali gasilci PGD Ribnica, Rakitnica, Lipovec in Dolenja vas. Poslopje je v celoti pogorelo, so pa gasilci uspeli rešiti hišo v neposredni bližini.

O dogodku so bili obveščeni policija, dežurni elektro podjetja in dežurna komunalna služba, ki je posula cestišča v okolici zaradi zmrzovanja vode na cestišču, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci naleteli na veliko težavo

Ob tem je gasilska enota Ribnica na svojem Facebooku izpostavila veliko težavo, na katero so naleteli gasilci. Zaradi velike količine snega so se le s težavo prebili do hidranta, s katerega so odvzeli prepotrebno vodo za gašenje.

"Ne želimo na nikogar kazati s prstom, pa vendar se je potrebno vprašati oz. dajmo v bodoče misliti tudi na to. Hidranti morajo biti tudi ob tako veliki količini snega vedno prosti in lahko dostopni," so zapisali.

Zagorelo tudi gospodarsko poslopje v občini Krško

V soboto ob 20.15 pa je na Brezju pri Dovškem v občini Krško gorelo gospodarsko poslopje. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGE Krško, PGD Senovo, Brestanica in Veliki Kamen zavarovali kraj dogodka, preprečili širjenje požara in ga pogasili, premetali večjo količino lesa ter preprečili ponovni izbruh požara.

V požaru je bilo popolnoma uničeno ostrešje, del gospodarskega poslopja, traktor in razno kmetijsko orodje. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senovo, Brestanica in Veliki Kamen.