FOTO: 49-letnik 38-letno Ljubljančanko v polnem lokalu večkrat ustrelil s pištolo

Včeraj okoli 16.30 so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o tragičnem dogodku v gostinskem lokalu ob Cesti Andreja Bitenca na območju Šiške.

Nad žrtvijo s strelnim orožjem

Policija je odvzela prostost 49-letnemu moškemu iz Ljubljane, za katerega obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja umora na grozovit ali zahrbten način, saj je s pištolo večkrat ustrelil 38-letno Ljubljančanko.

Kot je v izjavi medijem pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto Valter Zrinski, je osumljenec je v žensko, ki je bila po poročanju medijev najemnica lokala na končni avtobusni postaji v Pržanu, na terasi lokala izstrelil več strelov, in sicer v času, ko je bilo v lokalu več ljudi. Prisotni so poklicali policijo, eden od gostov ga je tudi zadržal do prihoda policistov.

Motiv kot tudi druge okoliščine policija še ugotavlja oziroma preiskuje. Ogled kraja kaznivega dejanja še ni zaključen, opravljajo se razgovori s pričami, potekajo tudi sodna obdukcija in forenzične preiskave.

Kakšen je bil odnos med pokojno in osumljencem še ugotavljajo, so pa potrdili, da sta se poznala. Po zbranih obvestilih bo osumljenec s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Poleg umora ga bodo po besedah Zrinskega obravnavali tudi za sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ker je bilo s streljanjem ogroženo tudi življenje drugih prisotnih v lokalu.