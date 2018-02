V helikopterski nesreči v Velikem kanjonu trije mrtvi

Veliki kanjon je ena najbolj obiskanih znamenitosti ZDA. (Foto: iStock)

Helikopterska nesreča v Velikem kanjonu se je zgodila v soboto okoli 17.20. ure po lokalnem času. Za zdaj še ni znano, kaj je vzrok za nesrečo, v kateri so umrli trije ljudje, še štirje pa so bili poškodovani in so jih oskrbeli na kraju. Na helikopterju je bilo sedem ljudi – šest potnikov in pilot.

Zahteven teren in slabe vremenske razmere zaradi močnih vetrov otežujejo reševanje štirih poškodovancev, je sporočila policija. "Imamo težave s tem, kako pripeljati štiri preživele s kraja nesreče v bolnišnico. Zelo vetrovno je, temno in območje je zelo razgibano," je dejal šef policije Francis E. Bradley.

Oblasti pa so sporočile, da je bil helikopter v nesreči zelo poškodovan.

Helikopter je pripadal podjetju Papillion, ki vsako leto nad Velikim kanjonom in na drugih turah popelje okoli 600.000 turistov. Zadnja nesreča, v kateri je bil udeležen njihov helikopter, je bila leta 2001. Od takrat pa naj bi v podjetju še poostrili varnostne ukrepe. "Izboljšali so kvalifikacije pilotov, pa tudi vzdrževanje v zadnjih 10 letih. Kolikor mi je znano, od leta 2001 niso imeli nobene nesreče," je dejal Gary C. Robb, odvetnik ene od žrtev, ki je utrpela hude opekline v nesreči iz leta 2001.

Veliki kanjon, ki je globok več kot 1,6 kilometra, je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v ZDA.