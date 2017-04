V hiši v Podčetrtku našli trupli očeta in sina, 13-letnik naj bi umrl nasilne smrti

V stanovanjski hiši v Podčetrtku so našli trupli. (Foto: iStock)

S celjske policijske uprave so sporočili, da so bili obveščeni o najdenih truplih v stanovanjski hiši v Podčetrtku. Po prvih informacijah gre za 50-letnika in njegovega 13 let starega sina. Slednji naj bi po besedah policistov umrl nasilne smrti.

Na terenu je ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Več ugotovitev bodo javnosti posredovali po končanem ogledu, predvidoma tekom ponedeljka, še pravijo.