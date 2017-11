V Hrastniku pes napadel moškega, ki je sprehajal svojega psa, in ga hudo poškodoval

V Hrastniku je pes napadel moškega, ki je mimo hiše sprehajal svojega psa. Napad so poskušali preprečiti mimoidoči občani, vendar je bil pes ves čas agresiven. Ko so na kraj prispeli policisti, so psa ustrelili. Hudo poškodovanega moškega so odpeljali v bolnišnico Trbovlje.