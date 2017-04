FOTO: V hudi prometni nesreči na Štajerskem umrl 77-letnik, še štiri osebe poškodovane

(Foto: Gasilska brigada Maribor)

Okoli 14.30 ure se je na regionalni cesti med Pernico in Lenartom, izven naselja Lozane, tik pred uvozom na avtocesto zgodila hujša prometna nesreča. Trčila sta dva osebna avtomobila, v katerih je bilo več oseb. Ena oseba je bila ukleščena v vozilu in so jo morali iz vozila reševati gasilci.

77-letni moški je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

Poškodovani so tudi njegovi trije sopotniki in voznica drugega vozila. Vse so odpeljali v bonišnico. Kako resne so njihove poškodbe, za zdaj ni znano, so pa vsi zunaj smrtne nevarnosti, so potrdili na PU Maribor.

Policija zaključuje ogled kraja prometne nesreče. Več podrobnosti o okoliščinah prometne nesreče pa bo znanih po zaključku preiskave.