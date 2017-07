FOTO: V hudi prometni nesreči na trzinski obvoznici umrla ena oseba, še štiri so poškodovane

Okoli 13.30 se je na trzinski obvoznici v smeri proti Ljubljani zgodila huda prometna nesreča. Trčili sta dve vozili. Pri tem je zaradi hudih poškodb ena potnica umrla na kraju nesreče, še tri osebe so bile poškodovane.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta bili v nesreči udeleženi dve osebni vozili in sicer Nisan note in Ford S max. V nesreči je na kraju umrla ena oseba sopotnica v vozilu Nisan), štiri osebe pa so bile s kraja odpeljane v KC Ljubljana (po do sedaj razpoložljivih podatkih niso življensko ogroženi)," so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so še na kraju in opravljajo ogled. Zaradi prometne nesreče je cesta Ljubljana – Črnuče – Trzin proti Ljubljani pri bencinskem servisu zaprta. Nastaja zastoj.