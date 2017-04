V Italiji zasegli štiri milijone velikonočnih jajčk

(Foto: Guardia di finanza)

Italijanska finančna uprava je na območju Kalabrije zasegla štiri milijone potencialno škodljivih velikonočnih jajc. Večino zato, ker niso bila opremljena z ustreznimi podatki.

Trgovci so se pred prazniki založili z velikimi količinami teh izdelkov, ki gredo v Italiji za med, pod drobnogledom pa so se v prvi vrsti znašli tisti, ki so jih uvozili iz držav vzhodne Azije, so sporočili z italijanske finančne uprave. Operacijo so poimenovali »Varna velika noč«.

Poleg jajčk so zasegli tudi igračke, ki lahko predstavljajo veliko nevarnost za najmlajše. To še posebej velja za tiste na električni pogon, ki so izdelane iz nekakovostnih materialov in zato izjemno krhke, so opozorili. Zaseženi predmeti niso imeli označene države izvora, prav tako jim niso bile dodane obvezne informacije, varnostna opozorila in navodila za uporabo.