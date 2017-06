V Izoli zagorelo ladjedelniško skladišče, po prvih ocenah za 120.000 evrov škode

Na območju Ladjedelnice Izola je nekaj čez 18. uro zagorela skladiščna hala.

Kot je za 24ur.com pojasnil vodja intervencije Gregor Rihtar iz Gasilske brigade Koper, je zagorelo skladišče, v katerem vzdržujejo in popravljajo plovila. "Gorela so jadra, laki, steklena volna in druge nevarne snovi," je pojasnil Rihtar in dodal, da je bil požar pogašen v uri in pol. Pri gašenju so gasilcem GB Koper pomagali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Izola.

Kot je dejala Anita Leskovec iz PU Koper, je po prvih ocenah za 120.000 evrov škode.

O požaru je policijo ob 18.15 obvestil regijski center za obveščanje, ogled kraja požara pa še traja.