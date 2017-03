V Izoli zaradi požara evakuirali vse stanovalce bloka

V noč na petek okoli 1.25 je zagorelo v kuhinji stanovanja v bloku v Ulici Bogomira Magjane v Izoli. Na kraj so takoj odhiteli gasilci JZ GB Koper in PGD Izola, ki so že razvit požar lokalizirali in nato tudi pogasili. Pred tem so iz stavbe evakuirali vse stanovalce.

Po pregledu stanovanj so stanovalce napotili nazaj v stanovanja, dvema osebama pa je ekipa centralne urgentne službe zaradi vdihavanja dima nudili nujno medicinsko pomoč. Enega od stanovalcev so na nadaljnje zdravljenje prepeljali v izolsko bolnišnico.

Ognjeni zublji so uničili stanovanje, v katerem je začelo goreti, fasado bloka,zaradi vode je poškodovano spodnje stanovanje, poškdovana pa so tudi senčila sosednjih stanovanj. Policisti so še vedno na kraju dogodka, kjer ugotavljajo vzrok požara.