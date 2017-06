V iztirjenju tovornega vlaka v Zidanem mostu za okoli 400.000 evrov škode 

V ponedeljek popoldne okoli 18. ure je na železniški postaji Zidani most iztiril tovorni vlak, in sicer na izvoznih kretnicah med vožnjo z desnega na levi tir. Iztirilo je šest vagonov za lokomotivo, so pojasnili na Policijski upravi Celje.

V nesreči se ni nihče poškodoval, materialna škoda pa znaša okoli 400.000 evrov.

Policija je ugotovila, da je vlak iztiril zaradi preloma tirnice, ko je preko nje zapeljala lokomotiva.

Na Slovenskih železnicah so zaradi tega organizirali nadomestne prevoze z avtobusi. ''Nadomestni prevozi za vlake v notranjem prometu potekajo preko Rimskih Toplic. Nadomestni prevozi za vlake v mednarodnem prometu potekajo preko Trebnjega. V notranjem prometu so predvidene zamude okoli 30 min, v mednarodnem prometu pa okoli 1 ure,'' so sporočili.