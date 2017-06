V jeseniškem Acroniju delavca v nesreči z vročim prahom utrpela opekline

Vsaj en delavec je v nesreči v jeklarni utrpel opekline. (Foto: 24ur.com)

V jeseniškem podjetju SIJ Acroni d.o.o., v obratu Jeklarna, se je sinoči okoli 23. ure zgodila nesreča, v kateri se je na dva delavca iz dimovoda usul vroč prah in ju poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti pri dosedanjem zbiranju obvestil tuje krivde niso ugotovili.

Zgodila naj bi se prašna eksplozija

Uprava RS za zaščito in reševanje je sicer poročala, da naj bi se v silosu koksa zgodila prašna eksplozija, pri čemer je en delavec dobil opekline po rokah in nogah.

To je za 24ur.com potrdil tudi Robert Kejžar, poveljnik gasilske operativne enote Gasilsko reševalne službe Jesenice, ki je dejal, da so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice v nadaljnjo oskrbo.

O podrobnostih nesreče smo povprašali tudi SIJ Acroni, odgovore še čakamo.