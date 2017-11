V kombiju odkrili 30 tujcev. Med njimi tudi nosečnico in več otrok

Policisti Policijske postaje Ljutomer so danes okoli 2. ure v občini Razkrižje zaustavili kombinirano vozilo znamke Peugeot Boxer hrvaških registrskih številk, ki ga je vozil 33-letni hrvaški državljan. Pri kontroli vozila in potnikov so policisti ugotovili, da le-ta v kombiju nezakonito prevaža 30 tujcev, in sicer državljane Irana, Pakistana, Afganistana, Kube, Turčije in Alžirije. V skupini so bile tudi ženske, otroci in dojenčka.

V kombiju se je skrivalo kar 30 beguncev. (Foto: PU Murska Sobota)

S PU Murska Sobota so sporočili, da tujci ne posedujejo nobenih dokumentov. Nudena jim je bila potrebna zdravniška pomoč, noseča tujka pa je bila odpeljana v bolnišnico, od koder je bila že odpuščena. Po prvih razgovorih s policisti so vsi tujci zaprosili za azil. Policisti so zoper 33-letnega voznika kombija odredili pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden na okrožno državno tožilstvo.



To je že drug primer nezakonitega prevoza tujcev v tem tednu. Že v nedeljo so policisti na relaciji Šprinc–Kopriva zaustavili vozilo italijanskih registrskih številk, ki ga je vozil romunski državljan in je v vozilu prevažal 12 državljanov Afganistana in državljana Indije.

Po končanih postopkih so bili tujci predani hrvaškim varnostnim organom, 40-letni državljan Romunije pa je bil zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.