FOTO: Voznik kombija s prebežniki po nesreči pobegnil in skočil v reko Ščavnico

V kombiju je bilo več prebežnikov. (Foto: PGD Ljutomer)

Z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da je policija nekaj minut čez peto uro zjutraj ljutomerske reševalce zaprosila za pomoč pri intervenciji ob prometni nesreči.

Na Razkrižju je s cestišča namreč zapeljalo kombinirano vozilo, v katerem je bilo polno beguncev.

"Policisti Policijske postaje Ljutomer so na relaciji Razkrižje-Veščica zasledovali vozilo znamke Marcedes Vito z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je ilegalno stopilo v Slovenijo," je povedala Suzana Rauš s PU Murska Sobota. "Iz smeri Veščice proti Stročji vasi je v desnem preglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljalo levo z vozišča in obstalo na kolesih," je dodala.

Voznik je po nesreči pobegnil. (Foto: PGD Ljutomer)

Vozilo, voznik je bil državljan Ukrajine, se sicer ni prevrnilo, je pa bilo v njem natlačenih okrog 20 Pakistancev. "Zaradi poškodb je bilo v bolnišnico prepeljanih več oseb, po prvih podatkih naj bi bil en človek huje telesno poškodovan," je povedala Rauševa.

V bolnišnici v Murski Soboti so naknadno pojasnili, da k sreči ni šlo za hujše poškodbe in so že skoraj vsi od osmih sprejetih prebežnikov zapustili bolnišnico. Bili so nekoliko pretreseni, predvsem pa lačni.

Po navedbah policije je voznik po prometni nesreči vozilo zapustil, se podal v beg in skočil v reko Ščavnico. Po opozorilu policista se je voznik vrnil iz reke.

Več ljudi je bilo ranjenih. (Foto: PGD Ljutomer)

Posredovali so še reševalci NMP Murska Sobota in tamkajšnji gasilci.