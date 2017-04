V Kranju povsem zgorelo stanovanje, iz stavbe morali evakuirati 30 oseb

Na Gubčevi ulici v Kranju je okoli 23. ure v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu izbruhnil požar. Zagorelo je pri hladilni napravi, so sporočili iz PU Kranj. Gasilci so iz stavbe evakuirali 30 oseb, vlomili v stanovanje, pogasili požar, iz stanovanja odstranili ožgane dele kuhinje in stanovanje prezračili. Objekt so nato pregledali s termo kamero.

Stanovanje je v celoti uničeno, k sreči pa v požaru ni bil nihče poškodovan. Stanovalci so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja.

Glede na do sedaj zbrana obvestila je tuja krivda za požar izključena, so še sporočili iz PU Kranj.