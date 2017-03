V kuverti, ki so jo prejeli v ZD Izola, naj bi bil zdravju škodljiv natrijev perklorat

V Zdravstvenem domu (ZD) Izola so v ponedeljek popoldne prejeli kuverto z neznano belo snovjo. Po neuradnih rezultatih naj bi šlo za natrijev perklorat, ki je škodljiv za zdravje, če ga vdihavamo ali zaužijemo, so sporočili iz ZD Izola.

"Skladno z navodili in protokolom specialne enote GPU smo bili v karanteni vsi zaposleni ter koncesionarji (nekje 40 ljudi) in zatečeni pacienti, ki so se v trenutku karantene nahajali v zdravstvenemu domu," so povedali za 24ur.com.

Pošto je prejela ginekologinja v dispanzerju za ženske, saj je bila pošiljka naslovljena nanjo. Kuverta je prispela z ostalo vhodno pošto po ustaljeni poti, so še dodali.

Dve osebi, zaposleni v ZD Izola, sta ostali v karanteni, je dejala Anita Leskovec s PU Koper.

Gre za prvi tovrsten primer v izolski bolnišnici, uradni rezultati belega prahu bodo znani v sredo.

