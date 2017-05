V letalski nesreči pri Mostarju umrl tudi mladi nogometaš

V letalski nesreči, ki se je zgodila včeraj v naselju Rodoč pri Mostarju, je umrlo pet ljudi, sedaj so potrdili tudi njihove identitete. Šolski avion je strmoglavil v južnem delu mesta pri Aluminijskem kombinatu.

Preiskava o nesreči še vedno poteka, zato odgovorni o morebitnih vzrokov ne dajejo izjav. "Edino, kar lahko potrdim v tem trenutku, je to, da družinam izrekamo globoko sožalje. Podrobnosti za vzrok te velike tragedije še vedno niso jasne," je za 24sata dejal predsednik Aerobluka Mostar Jurica Kolobarić.

Primer je prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine, je potrdila glavna tožilka Gordana Tadić in dodala, da gre za eno najhujših letalskih nesreč v zgodovini države.

Strokovnjaki bodo preverili tehnične lastnosti letala in njegovo brezhibnost. "Mi pa bomo opravili svoj del posla, se pravi zaslišali priče in podobno," je še dejala Tadićeva, ki pa ni želela izdati, koliko prič dejansko imajo, saj se je nesreča zgodila precej stran od bivalnih objektov.

Po prvih včerajšnjih podatkih naj bi umrli otroci delavca z mostarskega letališča, a se je hitro izkazalo, da je med umrlimi 20-letni Muhamed Sipović, sin športnika in pevca Zijada Sipovića, ter mladi nogometaš HŠK Zrinjski Luka Lovrić.

Zijad Sipović je za Radio Sarajevo potrdil tragično novico. "V šoku sem, ne morem govoriti o podrobnostih, še posebej ne o podrobnostih preiskave, ki še poteka. To je velika tragedija zame, težko mi je. S svojim bratom, ki je odvetnik, sem na poti v Mostar," je izjavil takoj po nesreči.

"V teh težkih trenutkih so naša srca in misli pri družini Luke Lovrića, ki je obiskoval nogometno šolo HŠK Zrinjski. Včeraj je umrl v letalski nesreči. HŠK Zrinjski izraža globoko in iskreno sožalje njegovim sorodnikom in vsem, ki so poznali malega angela," pa so na družbenem omrežju Facebook predstavniki HŠK Zrinjski.

Mostarsko letališče je včeraj organiziralo dan odprtih vrat, med drugim so ponujali tudi panoramske polete nad Mostarjem. Žal se je eden od teh za pet oseb končal tragično.