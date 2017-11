V Ljubljani na Bežigradu z osebnim avtomobilom zbil pešca, na Celovški zaradi prekratke varnostne razdalje trčila tri vozila

V Ljubljani na Bežigradu se je okoli 18.20 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in pešec.

Kot je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Nataša Pučko, naj bi po prvih zbranih obvestilih voznik trčil v pešca na označenem prehodu za pešce. "Pešec je utrpel hujše telesne poškodbe," je za 24ur.com povedala Pučkova in dodala, da je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Ogled kraja nesreče po njenih besedah še poteka.

Ulica Bežigrad je bila zaradi nesreče med Parmovo in Dunajsko cesto nekaj časa tudi zaprta.

Na Celovški zaradi prekratke varnostne razdalje trčila tri osebna vozila

Nekaj časa je bil zaradi prometne nesreče v Ljubljani zaprt tudi en prometni pas Celovške ceste, v smeri proti centru mesta. "PU Ljubljana je bila danes okrog 17.30 ure obveščena o prometni nesreči na Celovški cesti v bližini hišne številke 111, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila Škoda, Citroen in BMW," so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da je voznik BMW zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji s sprednjim delom vozila trčil v vozilo Citroen pred seboj, slednjega pa je ob trčenju odbilo naprej v vozilo Škoda. Povzročitelj in voznik Citroena sta se v nesreči lahko telesno poškodovala, zdravniško pomoč pa poiskala sama naknadno.

Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog, nastalo je za približno 7000 evrov materialne škode.