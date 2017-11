V Ljutomeru na delu bombni tehniki: zagorela kombija in priklopno vozilo, sumljiv predmet v kovinskem kontejnerju

Zaradi sumljivega predmeta so na teren poslali bombne tehnike. (Foto: Damjan Žibert)

Policijo so danes ob 4.22 obvestili, da v bližini avtobusne postaje v Ljutomeru gorita vozili. Na prizorišče so poslali gasilce, policisti pa so kraj zavarovali. Po prvih zbranih obvestilih sta zagorela kombija in priklopno vozilo, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. V bližini je bil tudi kovinski kontejner, ki ni zagorel, v njem pa je bil po izjavi gasilcev sumljiv predmet.

Na kraj so napotili bombne tehnike Specialne enote policije, več informacij bo policija posredovala po ogledu.

Kot so nam zaupali tamkajšnji prebivalci, je širše območje zaprto, napeljali so policijski trak. Neuradno je eksplozija odjeknila že tedaj, ko sta zagorela kombija, ni pa jasno, ali so bila morda podtaknjena eksplozivna sredstva.