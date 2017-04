V londonskem klubu napad s kislino, najmanj 12 oseb hudo opečenih

V londonskem nočnem klubu Mangle je neznanec zgodaj davi odvrgel kislino, pri čemer je najmanj 12 ljudi utrpelo opekline, poroča britanski BBC. Po navedbah londonske gasilske brigade je bila v klubu, v katerem je bilo 600 ljudi, odvržena "neznana jedka snov". S testiranjem so ugotovili, da je šlo za kislino.

"Dvanajst ljudi, ki so kazali simptome, značilne za odziv na jedke snovi, so reševalci in gasilci oskrbeli na kraju nesreče, nato pa so bili prepeljani v bolnišnico," je dodal. Policija je sporočila, da poškodbe ne ogrožajo življenj.

Policisti so na kraj napada prišli okoli ene ure ponoči, ko so "ljudje poročali o škodljivi snovi", so zapisali na policiji. Prostore so po napadu evakuirali.

Ceste v okolici kluba Mangle na vzhodu britanske prestolnice so zaradi preiskave zaprli za promet. Aretirali niso nikogar, prav tako pa dejanje po navedbah policije ni povezano s terorizmom.

Nočni klub Mangle v Londonu (Foto: AP)

V Londonu se je število napadov s kislino v zadnjih letih močno povečalo. Od leta 2010 so zabeležili več kot 1800 tovrstnih napadov, je pretekli mesec poročal BBC. Lani je bila jedka snov uporabljena pri 454 kaznivih dejanjih, predlani pa pri 261.

Ta mesec je bila v Londonu v napadu s kislino poškodovana tričlanska družina s triletnim sinom.