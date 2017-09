V Londonu znova napad s kislino: tokrat je šlo za spor med več osebami 

Policija je sporočila, da ni šlo za terorizem. (Foto: AP)

V Stratfordu na vzhodu Londona je bilo v napadu s kislino ranjenih šest oseb. Policijo so na kraj dogajanja poklicali sinoči okoli 20. ure po lokalnem času, ko so dobili obvestilo o skupini moških, ki v napadu uporabljajo nevarno tekočino.

Reševalci so na kraju oskrbeli šest moških, tri od njih so odpeljali v bolnišnico. Zaradi kaznivega dejanja povzročanja hudih poškodb so aretirali 15-letnika.

Sprva je policija dobila prijavo o več poškodovanih na različnih lokacijah, zato so se bali, da gre - podobno kot pred meseci - za napad na naključno mimoidoče. A izkazalo se je, da je šlo za povezane osebe. Nihče ni utrpel resnih poškodb.

Ena izmed prič je povedala, da se je med skupinama sprva vnel prepir, nato pa je v bližnjo restavracijo s hitro prehrano pritekel moški, ki je opozarjal, da ima na obrazu kislino.

Nekateri sosedje, kot navajajo britanski mediji, so bili precej prestrašeni zaradi dogajanja.

London je bil letos že večkrat priča takšnih in drugačnih napadov. Julija smo poročali o več napadih na naključne mimoidoče, izkazalo se je, da je šlo za rope, pri tem pa so nepridipravi uporabljali kislino.

V Londonu so takšni napadi v porastu, je takrat sporočila britanska policija. Leta 2014 je policija dobila 166 prijav, leta 2015 že 261, leta 2016 pa kar 454. Velikokrat so žrtve ženske, ki se jim na tak način maščujejo (bivši) partnerji.