FOTO: V Mariboru zagorelo v gostinskem lokalu

Gasilci so požar hitro pogasili, a je kljub temu nastala precejšnja škoda. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

V nedeljo je malo pred sedmo uro zvečer iz za zdaj še neznanega razloga zagorelo v gostinskem lokalu v Sarajevski ulici v Mariboru.

Gasilci so požar hitro pogasili, prostore pregledali s termo kamero in prezračili prostore. V požaru sta zgorela oprema in inventar v notranjosti lokala, pri tem pa je nastalo za okoli 10 tisoč evrov škode. Policija še preiskuje okoliščine požara.

Poškodovana sta oprema in inventar lokala. (Foto: Gasilska brigada Maribor)