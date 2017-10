V naselju, kjer je omejitev 50 km/h, divjal s hitrostjo 124 km/h

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v ponedeljek zvečer opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti v Miklavžu na Dravskem polju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h.

Okrog 21.30 so ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila znamke Alfa Romeo 159, doma iz okolice Maribora, vozil s hitrostjo 124 km/h.

"Zaradi ugotovljenega prekrška so policisti vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo do odločitve sodišča, kamor so zoper voznika vložili obdolžilni predlog in za 31-letnika predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja," je povedal Miran Šadl s Policijske uprave (PU) Maribor.

Predpisana sankcija za omenjeni prekršek je 1200 evrov in 18 kazenskih točk.