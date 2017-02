V nesreči ena oseba umrla, drugo prepeljali v bolnišnico

Ob 5.19 je na cesti Markovščina–Materija v občini Hrpelje–Kozina zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.

V nesreči je osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali okolico in iz vozila izvlekli preminulo osebo.

Pomagali so tudi reševalcem NMP Ilirska Bistrica, ki so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Izola.

Zaradi nesreče je bila glavna cesta Kozina–Starod zaprta med Markovščino in Materijo. Promet je že sproščen.